Woninginbreker op heterdaad gearresteerd

Rond 4.00 uur hoorde een vrouw vanuit de slaapkamer gerommel. Ze zag dat een man de weg overstak en iets in zijn handen had. Toen ze poolshoogte nam, ontdekte ze dat zojuist was ingebroken. De buit bestond onder andere uit computerapparatuur en telefoons. De bewoonster bedacht zich geen moment en alarmeerde onmiddellijk de politie. Ze vertelde dat de man richting de Zuidzijde Zoom was gelopen. De politie verspreidde een bericht naar diverse eenheden.