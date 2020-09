Politie Peelland daagt jonge gamers uit

Om als politie de politietaken uit te voeren is het belangrijk om in verbinding te zijn met de burgers. In de tijd waarin we leven is dit niet meer alleen het fysieke contact in de wijk maar speelt een groot gedeelte zich ook in de digitale wereld af. Belangrijk hierin is het contact met de jeugd. Een aantal collega’s in de Randstad is tijdens de coronaperiode gestart met gamen, om de jeugd binnen te houden en toch als politie met hen in verbinding te zijn. Uit de positieve ervaringen die hier tijdens de coronaperiode zijn opgedaan is besloten een landelijke pilot te starten.



Politie community

Collega Martijn is één van de vier aangewezen politiemensen van het team Peelland die gaat gamen. Hij vertelt dat ze voorlopig in de drie meest populaire spellen actief zullen zijn. “Dat zijn FIFA20, Call of Duty en Fortnite, maar wie weet is dat over een paar maanden wel heel anders.” Hij gaat verder: “Wij hebben een eigen PlayStation community aangemaakt onder de accountnaam Politie_Peelland en we dagen jeugdigen uit om het tegen ons op te nemen. We nodigen ze uit via onze bestaande social media accounts. Het is herkenbaar dat deze community van de politie is. Voordat je mee mag doen moet je instemmen met de gedrags- en spelregels die zijn opgesteld. Dus geen verrassingen of addertjes onder het gras voor de gamers die het tegen onze collega’s gaan opnemen. Ze weten met wie ze te maken hebben.”



Doel

Het doel van de pilot is om op een toegankelijke manier in contact te komen met jeugdigen die we tijdens de diensten in de wijk misschien niet tegen komen. Het is bekend dat er onder deze groep van alles speelt op het gebied van o.a. pesten, sexting, eenzaamheid, vragen over de politie enz. . Maar vaak zit hier ook veel (getuige)informatie over incidenten waar wij tijdens onze reguliere werkzaamheden mee te maken krijgen. “Ook hiervan zijn al voorbeelden bekend, “ zegt Martijn. “Collega’s die tijdens het gamen informatie kregen waarmee later incidenten voorkomen zijn. “



Digitaal buurtpleintje

De vier gamers van de politie Peelland gaan voorlopig per koppeltje twee uur in de week gamen. “Als we gamen, zitten we niet in de noodhulp maar worden we extra gepland. Zie het gamen als het digitale buurtpleintje waar we in verbinding proberen te zijn met de jeugd uit de wijk. Maar we houden tijdens het spelen zeker in de gaten wat er buiten aan de hand. Uiteraard springen we bij dringende noodzaak meteen in de auto en gaan we er op af.” Martijn vertelt ook dat het niet zo is dat ze te pas en te onpas maar kunnen gaan zitten gamen tijdens hun dienst. “Daarover zijn heldere afspraken gemaakt. Alleen de vier aangewezen politiemensen spelen op afgesproken tijden.” Een vast moment in de week waarop de agenten actief zijn is er echter nog niet. Dat wordt elke week opnieuw bekeken. “Houd daarvoor vooral ons Instagram account - politie_helmond - in de gaten, “besluit Martijn.



Positieve reacties van ouders

Afgelopen maandag werd het project afgetrapt en daar hielden de collega’s een heel goed gevoel aan over. “We hebben een hele hoop toffe reacties gekregen, niet in de laatste plaats van ouders die onze inzet enorm steunen. Het was natuurlijk nog allemaal wat zoeken, maar we hebben echt leuke chats met jeugdigen gehad, “ zegt Martijn enthousiast. “Over de reden van het project, over regels rondom vuurwerk rondom oud-op-nieuw en over hoe je bij de politie kunt komen, heel gevarieerd.”