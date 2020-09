Man aangehouden brandstichting Mijdrecht: getuigen en info gevraagd

Dit naar aanleiding van een onderzoek door de recherche. Onderzocht wordt of de man ook betrokken is geweest bij andere autobranden in de regio.

Ten behoeve van het onderzoek vraagt de recherche mensen die getuige zijn geweest van een autobrand in Mijdrecht of Vinkeveen of mensen die informatie hebben over de autobranden, zich te melden via onderstaand tipformulier of via 0900 8844. Wie liever anoniem reageert kan dit doen via meldmisdaad.nl: 0800 – 7000.