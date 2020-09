Politie vindt patroonhouder en munitie in na aanrijding achtergelaten auto

De auto was eerder in de eenheid Den Haag gesignaleerd door politiemensen die het voertuig wilden controleren. De bestuurder ging er echter vandoor in de richting Rotterdam. Rond 20.30 uur kwam in Vlaardingen een melding binnen van een aanrijding met een geparkeerd staand voertuig waarbij de veroorzakers er te voet vandoor waren gegaan. Het bleek te gaan om de auto die er eerder in de Eenheid Den Haag vandoor ging. Politieagenten troffen in het voertuig een patroonhouder en munitie aan en in de omgeving een vuurwapen. De eigenaar van de auto, een 28-jarige man uit Hoek van Holland werd vanmorgen aangehouden. De politie doet onderzoek naar zijn betrokkenheid.