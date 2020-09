Getuigen gezocht voor brandstichting

De brand op 17 september aan de Heemskerklaan werd vermoedelijk rond 01.50 uur aangestoken door drie mannen. Zij droegen alle drie een pet met capuchon op. Eén van hen droeg een lichtkleurige jas. Er werd vloeistof over de auto gegoten en in brand gestoken. Daarna vluchtten de daders te voet in de richting van de Abel Tasmanlaan.

De politie zoekt getuigen of personen die vannacht de drie mannen voorafgaand aan de brandstichting of daarna hebben gezien. Ook onderzoekt de politie het verband tussen de eerdere brandstichtingen. Heeft u meer informatie over de brandstichtingen? Weet u wie er mogelijk betrokken zijn geweest bij deze incidenten? Neem dan contact op met de politie via het tipformulier of via 0900-8844. U kunt ook anoniem uw tip doorgeven via 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl

TIJDLIJN INCIDENTEN

Woensdag 29 april 2020

In de nacht van dinsdag 28 op woensdag 29 april wordt rond 00.45 uur een auto in brand gestoken aan de Heemskerklaan in Baarn. De eigenaar schrikt wakker van een autoalarm. Hij blust de brand zelf en er blijkt schade aan drie banden en de auto zelf.



Zondag 5 juli 2020

In de nacht van zaterdag 4 op zondag 5 juli krijgt de politie rond 3.10 uur een melding over de Fornheselaan in Den Dolder. Op het adres is een bedrijf gevestigd, waar drie uitgebrande vrachtwagens worden aangetroffen. Eén van de uitgebrande vrachtwagens stond dicht bij het bedrijfspand waardoor er brandschade werd veroorzaakt aan het bedrijfspand. Een getuige verklaart dat er drie of vier mannen op het terrein waren rondom de tijd van de brand.

Op camerabeelden is te zien dat kort voor de brand drie mensen op het bedrijven terrein aanwezig waren. Ze bewegen zich rondom de vrachtwagens en lijken een ruit in te slaan.



Woensdag 26 augustus

Er wordt weer een brand gesticht bij bedrijf aan de Fornheselaan in Den Dolder. Er blijken drie vrachtwagens en een kraanwagen in brand gestoken. Het is de tweede keer in een half jaar dat er brand wordt gesticht bij het bedrijf, waarbij steeds vrachtwagens het doelwit lijken te zijn. Ook is er eerder een brand gesticht bij de auto van de eigenaar van het bedrijf. De politie onderzoekt het verband en is op zoek naar mensen die meer weten over de branden of de identiteit van de verdachten.

In het opsporingsprogramma Hengeveld werden op 9 september beelden getoond van de verdachten.