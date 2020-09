Fietsendieven aangehouden Hoofddorp

Hoofddorp - Op het Overbospad in Hoofddorp zijn vannacht twee verdachten aangehouden op verdenking van fietsdiefstal. De politie had een melding gekregen dat zij bezig waren met het doorslijpen van een slot bij de bushalte Overbos. De politie zag hen rijden en wilde hen controleren. Zij gingen er vandoor waarop de politie te voet de achtervolging in zette. Een van hen kon direct worden staande gehouden, het slot bleek inderdaad doorgeslepen. De ander werd op grond van signalement later aangetroffen en aangehouden.