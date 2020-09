Hennepkwekerij ontmanteld in Purmerend

Bij een actie van de gemeente en de politie in het kader van “ondermijning”, zijn 1226 hennepstekken en 36 moederplanten aangetroffen en in beslag genomen. De planten zijn inmiddels vernietigd. Met enige regelmaat worden bedrijfsloodsen gecontroleerd. Het pand is op last van de gemeente 3 maanden gesloten. De politie doet verder onderzoek. Er zijn nog geen verdachten aangehouden.



2020193967