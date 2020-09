Politie legt vermeend drugsnetwerk West-Friesland bloot

De recherche nam het onderzoek over en uit dit onderzoek werd duidelijk dat de recherche te maken had met een criminele organisatie die werd aangestuurd door een 48-jarige vrouw. Deze organisatie bleek al jaren actief te zijn in West-Friesland en de vrouw stuurde meerdere mensen aan voor het rondbrengen van drugs in dat gebied, waaronder de drie aangehouden verdachten in maart. Het hoofd van deze organisatie werd op 16 juni aangehouden en ook haar woning is doorzocht. In de woning werden ruim 150 XTC pillen, 130 gram hennep en een telefoon aangetroffen. Ook werd in de woning een 41-jarige man aangehouden die vermoedelijk fungeerde als een van de rijders. De drugs en de telefoon werden in beslag genomen. Later bleek dat deze telefoon werd gebruikt om de rijders aan te sturen. Ook kwam uit onderzoek naar voren dat deze ‘bestellijn’ voor drugs, contact had met honderden afnemers uit de regio West-Friesland.