Transportbus vol met gestolen fietsen onderschept

In het busje stonden nog 8 e-bikes, welke bij onderzoek uiteindelijk allemaal van diefstal afkomstig bleken. De bestuurder is aangehouden. Hij verklaarde eigenaar te zijn van een transportbedrijf en in opdracht van een andere man de fietsen over te brengen naar Polen. Hij had daarvoor ook de nodige documenten. De verzender is niet achterhaald kunnen worden.



De fietsen zijn allemaal geretourneerd naar de rechtmatige eigenaren, woonachtig onder meer in Noordwijk, Delft en Nootdorp. De fietsen bleken alle kort voor het transport te zijn gestolen.



2020187855