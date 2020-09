Overval belwinkel Beukenweg

Op het moment van de overval, was de wijkagent in de buurt van de belwinkel. De wijkagent werd door omstanders aangesproken over de zojuist gepleegde overval. De overvallers zouden een portiek aan de Populierenweg in zijn gerend. Meerdere eenheden hebben vervolgens het portiek afgezet, waardoor de twee verdachten konden worden aangehouden. Er zijn tijdens de aanhouding meerdere telefoon aangetroffen, deze zijn inbeslaggenomen voor nader onderzoek. De verdachten zijn twee mannen 18 en 19 jaar oud en woonachtig in Amsterdam en Tilburg. De recherche heeft de zaak in onderzoek.