Grote partij nep-merkkleding in beslag genomen

Verder werden drie gestolen voertuigen en gevaarlijke stoffen aangetroffen. Ook is een BMW X6 in beslag genomen in verband met wederrechtelijk verkregen voordeel.

De vrachtauto met merkkleding was half uitgeladen; de merkkleding stond in dozen in het pand. De kleding is vernietigd en de gestolen auto’s zijn in beslag genomen; er zijn geen aanhoudingen verricht.

Op last van de burgemeester van Schiedam is dit pand gesloten.



Samen tegen Ondermijning

De controle werd uitgevoerd door de politie in samenwerking met de gemeentes Rotterdam en Schiedam, Belastingdienst, DCMR, UWV, LIV Stedin en douane. De overheid pakt ondermijning gezamenlijk aan. Door deze gezamenlijke aanpak kan de overheid bijvoorbeeld strafrechtelijk vervolgen, illegaal verkregen vermogen afpakken, panden sluiten en openstaande belastingen innen. Zo wordt de onaantastbaarheid van criminelen doorbroken en maken we wijken en buurten weer veiliger.