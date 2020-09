Invallen bij twee handelaren van gestolen webwinkelaccounts

De verdachten waren actief in een openbaar chatkanaal op chatapplicatie Telegram. Het Cybercrimeteam Rotterdam kreeg deze chatgroep in de gaten na onderzoek in een andere zaak.



Tijdens de invallen in de woningen zijn verschillende computers en mobiele telefoons onderzocht en in beslag genomen. Door het cybercrimeteam zijn in deze Telegram kanalen waarschuwingsbanners geplaatst en een aantal kanalen is direct verwijderd. De inbeslaggenomen gegevensdragers worden de komende tijd verder onderzocht.