Aanhouding motorrijders A16 Breda - Rotterdam

De verdachten worden onder andere verdacht van poging doodslag. De tenlastelegging is onder andere gebaseerd op de snelheden die motorrijders reden. Uit onderzoek is gebleken dat de drie ongeveer 270 kilometer per uur hebben gereden. Dat houdt in dat ze per seconde 75 meter aflegden. Ook wees het onderzoek uit dat ze met ruim 260 kilometer per uur het overige verkeer rechts inhaalden en met ruim 190 kilometer per uur tussen twee voertuigen door reden. Met dit soort snelheden en weggedrag is de kans op een dodelijk ongeval zeer groot. Gezien het beeldmateriaal hebben de motorrijders willens en wetens dit risico genomen. Er zijn bij de politie zaken bekend waarbij motorrijders met dit soort snelheden achterop een personenauto zijn gereden en inzittenden daarbij zijn overleden.