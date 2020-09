Hulp gevraagd bij oplossen plofkraak

Meerdere politie-eenheden werden direct naar het plein gestuurd. Het was al snel duidelijk dat het om een plofkraak ging op de geldautomaat van een bank op het plein. Ruiten in de ruime omgeving waren vernield door de klappen. Verschillende specialisten van de politie werden opgeroepen. De bovenliggende appartementen werden ontruimd. De brandweer arriveerde ook en de gemeente werd op de hoogte gebracht. De EOD werd ook gewaarschuwd. Er is direct een zoektocht opgestart naar de twee of drie mannen op de motorscooter(s). Ze werden niet meer gevonden. Het is nog onduidelijk of er iets is buitgemaakt. De omgeving van de automaat is afgezet en een technisch onderzoek is opgestart.