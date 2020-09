Politie zoekt getuigen na beschieting in Enschede

De politie is een groot onderzoek gestart. Er is buurtonderzoek verricht en de forensische opsporing is ingezet. Daarnaast kunnen getuigen een belangrijke rol spelen. Mensen die iets opvallends hebben gehoord of gezien of weten wie hierachter zit vragen we contact op te nemen via 0900-8844. Ook beelden van bijvoorbeeld deurbellen, dashcams of beveilingscamera’s uit de omgeving kunnen van groot belang zijn. Anoniem melden kan via 0800-7000.