Straatroof Eemplein

Rond 18.30 worden twee vrienden uit Amersfoort ingesloten door een groep jongens. Dat was bij het Eemplein, aan de kant van het spoor. Een slachtoffer werd geslagen en geschopt door de verdachten, die zijn tas af probeerden te pakken. Uiteindelijk lukte het om de tas te stelen en gingen de jongens er in verschillende richtingen vandoor. Een aantal verdachten zijn in de richting van de Eem gerend, anderen richting de Nieuwe Poort.



Signalement

Van enkele jongens uit de groep is een duidelijk signalement.

Verdachte 1:

Jonge man

15 - 17 jaar oud

Licht getinte huidskleur

Smal gezicht

Zeer tenger postuur

Klein, dun snorretje

Vissershoedje

Zwart trainingspak

Verdachte 2:

Jonge man

15 – 16 jaar oud

1.65 m lang

Donkere huidskleur

Stevig postuur

Rond gezicht

Hoog voorhoofd

Zwart haar, opgeschoren aan de zijkant

Rood/paarskleurig trainingspak

Verdachte 3:

Jonge man

17 – 18 jaar oud

1.80 m lang

Breed postuur

Een baard van 1 tot 2 cam lang

Zwarte joggingbroek

Licht t-shirt

Getuigen gezocht

De politie zoekt getuigen die rond 18.30 iets gezien hebben bij het Eemplein. Ook mensen die daar in restaurant werken, of aan het eten waren, kunnen waardevolle informatie hebben. Weet u meer over wat er die avond gebeurd is? Neem dan contact op via 0900-8844 of via onderstaand meldformulier. U kunt ook anoniem uw tip doorgeven via 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl