Straatroof Veenendaal: politie zoekt getuigen

Rond 23.20 uur reed het slachtoffer op het fietspad langs de Grift. Ze fietste onder het tunneltje de Wiekslag door in de richting van de Zeezwaluw. Eenmaal uit de tunnel, zag ze een man staan aan de linkerkant van het fietspad in het gras. Toen ze hem voorbij fietste voelde ze dat ze werd vastgehouden aan haar sjaal. Dit ging met zoveel kracht dat ze meteen stilstond. Ze zag dat het de man was die ze net voorbij was gefietst. Naast een telefoon uit haar handen, griste de man oorbellen uit haar oren. De verdachte is daarna gevlucht en niet meer aangetroffen.

Signalement:

Man

ongeveer 1.70 meter

normaal postuur

donkere trui met capuchon, de capuchon was over het hoofd getrokken en aan de

voorkant bijna helemaal gesloten

donkere broek

zwarte handschoenen

Getuigen gezocht

De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien of informatie over deze beroving? Bel dan de politie op 0900-8844, of vul onderstaand tipformulier in. Dat kan ook anoniem kan via 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl.