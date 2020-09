Vuurwapen aangetroffen

Het bezit van wapens is strafbaar. Heeft u een vuurwapen in uw huis? Lever deze dan in bij de politie. Dat kan bij de afdeling Korpscheftaken. Ook als u weet dat iemand een vuurwapen bezit kunt u hiervan (anoniem) melding maken via 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl.

De politie organiseert geregeld inleveracties. Mensen kunnen dan bij de politie, maar vaak ook op school en in de horeca, slag- of steekwapens of (gevonden) munitie inleveren, zonder dat zij voor het bezit ervan worden vervolgd. Lees hier meer over de regels rondom wapens