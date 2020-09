Recherche zoekt specifieke getuigen van schietincident Hagedoornweg

Rond 22.35 uur komt de melding binnen dat iemand beschoten zou zijn op de Hagedoornweg en de schutter zou zijn weggereden op een motorscooter zonder kentekenplaten. Toegesnelde agenten treffen daar in een auto inderdaad een man met ernstig letsel aan. Hij geeft aan dat iemand hem in zijn rug heeft geschoten. Het slachtoffer is er slecht aan toe en moet direct naar het ziekenhuis worden overgebracht om aan zijn verwondingen behandeld te worden.

Verschillende politie-agenten zoeken in de omgeving naar de schutter en de motorscooter, maar helaas zonder resultaat. Ter plaatse wordt gelijk een sporenonderzoek opgestart en spreken agenten met de aanwezige getuigen. Ook de recherche gaat uiteraard gelijk met de zaak aan de slag.

Schutter

Het slachtoffer heeft later aan de rechercheurs verklaard wat er die avond precies gebeurd is. Hij geeft aan dat de schutter op de motorscooter aan kwam rijden vanaf de Distelweg. Vervolgens heeft de schutter op het slachtoffer geschoten en is daarna op de motorscooter gevlucht in de richting van de Havikslaan.

Motief

Het is nog niet duidelijk wat het motief achter het schietincident is geweest en de recherche hoopt dat er mensen zijn die daar eventueel meer over weten.

Getuigenoproep

Ook komen rechercheurs graag in contact met mensen die iets gezien en/of gehoord hebben van het incident. Dus bent u getuige geweest, maar heeft u dit nog niet gedeeld met de politie? Doe dat dan alsnog.

Informatie delen

U kunt via het tipformulier uw informatie met de politie delen. Ook kunt u uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.