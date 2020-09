Automobilist rijdt in Dordrecht fietser aan en rijdt door, politie zoekt getuigen

De aanrijding vond rond 19.00 uur plaats ter hoogte van de Spuiweg. Na de aanrijding reed de bestuurder van de personenauto weg in de richting van Zwijndrecht, zonder zich om het slachtoffer te bekommeren. De dader reed een een klein model personenauto, matrood van kleur. Mogelijk had de auto een buitenlands kenteken.

Omstanders zagen in de buurt een rode auto rijden en stopten de bestuurster. Ze overtuigden haar zich bij de agenten op de Spuiboulevard te melden, maar daar bleek dat ze niet de doorgereden bestuurder was en ze kon haar weg vervolgen.

Bel de poilitie

De politie zoekt de automobilist die zich schuldig maakte aan het verlaten van een plaats ongeval, wat geen overtreding maar een misdrijf is. Wie meer weet over de aanrijding en/of de bestuurder wordt gevraagd zich bij de politie in Dordrecht te melden via 0900-8844.