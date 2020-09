Controle leidt tot gestolen fietsen

De bestuurder, een 21-jarige man uit Tholen, bleek niet in het bezit te zijn van een rijbewijs. Ook was hij onder invloed van THC (de werkzame stof in hasj en wiet) toen hij de auto bestuurde. Voor deze feiten wordt proces-verbaal opgemaakt tegen de automobilist.

Agenten deden vervolgens onderzoek in de auto en troffen daar twee mountainbikes aan. Ook werd er gereedschap aangetroffen dat gebruikt wordt om sloten van fietsen te demonteren. De fietsen zijn mogelijk van diefstal afkomstig. Van één van de twee is inmiddels een eigenaar bekend. Van de andere fiets heeft de politie nog niet kunnen achterhalen wie de rechtmatige eigenaar is.

De bijrijdster van de Tholenaar is ook aangehouden. Dit is een vrouw van 22 jaar, zij is afkomstig uit Haarlem.

Beide verdachten zijn ingesloten in een politiecellencomplex. De twee verdachten worden vandaag gehoord door de politie. Van de man is een bloedmonster afgenomen door een GGD-arts. Dat monster zal onderzocht worden door het NFI. Zodra de uitslag bekend is neemt een Officier van Justitie een beslissing over de verdere afhandeling van dit feit.