Online opening politiebureau en meldkamer in Bergen op Zoom

Vanwege de coronamaatregelen ontvangen we slechts een beperkt aantal mensen op locatie voor een officieel gedeelte. Via een live stream is het programma en de openingshandeling live te volgen. Iedereen is dus van harte uitgenodigd om online aanwezig te zijn. Kijk via de Live Stream mee op je telefoon, laptop of andere device en je zit in feite op de eerste rij!