Politie op zoek naar camerabeelden

Het onderzoek naar het schietincident is nog steeds in volle gang. Naast het verzoek om eventuele camerabeelden te delen is de politie nog steeds op zoek naar personen die meer kunnen vertellen over dit incident. Zaterdagavond is al een oproep aan getuigen gedaan zich te melden.

Mocht u iets gezien hebben op of in de omgeving van de Bradleystraat, de Eisenhowerstraat of de Smitlaan in Sittard of aan de Raadskuilderweg in Geleen - waar de brandende motor is aangetroffen - of andere informatie hebben die in dit onderzoek kan helpen, meld dit dan. Ook als u informatie heeft over de vluchtroute van de daders. Dit kan via 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven bel dan met 0800-7000. U kunt uw informatie ook kwijt in een vertrouwelijk gesprek met het team nationale inlichtingen. Bel dan met 079-3458999.