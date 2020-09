Aanhoudingen in Nederland na spectaculaire heroïnevangst in Engeland

De container was per zeeschip via de Engelse haven Felixtowe naar Antwerpen vervoerd. In Felixtowe was de heroïne al door de National Crime Agency (NCA) uit de container gehaald. Vanaf de aankomst in Antwerpen werd de container door de Belgische en Nederlandse politie in de gaten gehouden. Op het moment van de aanhoudingen in Nederland heeft de NCA ook in Engeland een 45-jarige man aangehouden in verband met de smokkel. Het was de op één na grootste heroïnevangst in Groot-Brittannië ooit. De straatwaarde van de pure heroïne bedraagt ongeveer 36 miljoen euro.