Twee aanhoudingen steekincident Eindhoven

Rond 20:50 uur kregen wij een melding van een geweldsincident op de Echternachlaan in Eindhoven. Toen de collega’s op de locatie van het incident aankwamen troffen ze een man aan die gewond buiten op de stoep lag. De man gaf aan mishandeld te zijn naar aanleiding van een mogelijk conflict. Het was in eerste instantie onduidelijk wat zich had afgespeeld en hoe de man aan zijn verwondingen kwam.

De verwondingen waren dermate ernstig dat hij met een ambulance is vervoerd naar een ziekenhuis. In de daaropvolgende nacht hebben 2 personen zich gemeld bij het politiebureau in Eindhoven met de mededelingen dat zij betrokken bij het steekincident. Beide personen zijn daarop aangehouden en wij doen verder onderzoek naar hun rol. Beide verdachten zijn woonachtig in Schijndel in de leeftijd van 25 en 30 jaar oud. Het slachtoffer maakt het naar omstandigheden goed.