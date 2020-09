Politie zoekt getuigen van overval Eindhoven

Op donderdag 17 september 2020 iets voor de klok van 17.00 uur kwam er een melding binnen van een overval op de Primera in het Winkelcentrum Woensel in Eindhoven. De collega’s die op de plaats van de overval arriveerden troffen daar winkelmedewerkers aan die behoorlijk aangeslagen en geëmotioneerd waren door het gebeuren.

De winkelmedewerkers vertelden dat er rond 17.00 uur een persoon zich ineens melde bij de balie. Een man vroeg om geld en om dit kracht bij te zetten dreigde hij met een steekwapen. Nadat de medewerker het geld uit de kassa aan de overvaller had geven vluchtte de overvaller de winkel uit in de richting van de Luxemburglaan. Een medewerker is nog achter de man aangegaan maar moest deze poging snel staken. Tijdens de vlucht van de overvaller voegde zich een persoon op de fiets bij hem. Wij vermoeden dat deze persoon op de fiets bij de overvaller hoorde.

Signalement overvaller

- licht getinte huidskleur

- circa 20/25 jaar oud

- 1.75/1.80 cm

- normaal postuur

- geen accent

- grijze hoodie, capuchon op

- zwarte Nike trainingsbroek

- grote zonnebril

- mondkapje

- plastic zak Jumbo

- witte schoenen

Tips?

Wij zijn erg geïnteresseerd in tips die ons op het spoor van de overvaller kunnen brengen. Heb jij iets gezien? Heb je misschien camerabeelden? Weet jij iets meer over de man op de fiets? Meld je dan via onderstaand tipformulier. Bellen kan uiteraard ook? Dat dan op 0900-8844. Anoniem melden kan ook op 0800-7000.

Aan de slachtoffers van de overval is slachtofferhulp aangeboden om heb te ondersteunen bij deze impactvolle gebeurtenis.

Wat doet de politie bij een overval?

Overvallen zijn ernstige misdrijven en hebben grote impact op slachtoffers. Daarom geven wij de hoogste prioriteit aan de bestrijding ervan. Wij doen dat door inzet op aanhouding van de daders en de technische afhandeling van de zaak. Ook bij onze partners heeft de aanpak van overvallen prioriteit.

Diverse agenten worden door de meldkamer direct na de melding naar de plaats van de overval gestuurd en gestationeerd op de omliggende vluchtwegen. Als een politiehelikopter beschikbaar is, helpt deze vanuit de lucht bij de zoektocht naar de daders (de heli staat in direct contact met de meldkamer en geeft camerabeelden live door).

Om de kans op aanhouding van daders te vergroten, zetten wij ook de (social) media in. Via Burgernet, Twitter en redacties van webkranten vragen wij burgers informatie aan ons door te geven. Eventuele goede beelden van de overvallers worden zo snel mogelijk verspreid om hun identiteit te achterhalen. Burgers die onbekend willen blijven kunnen informatie doorbellen naar Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).Verder verzamelen agenten informatie via een buurtonderzoek en zorgt het team Forensische Opsporing voor het veiligstellen van sporen.