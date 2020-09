Getuigen gezocht van vechtpartij waarbij is geschoten bij Develstein (Zuidoost)

Om die reden wil de recherche graag spreken met getuigen die mogelijk iets hebben gezien van de vechtpartij of wellicht personen in voertuigen of andere vervoersmiddelen hebben zien weggaan. Ook mensen die beelden hebben gemaakt van het incident, bijvoorbeeld met een dashcam of telefoon, worden dringend verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844, via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via onderstaand tipformulier, waar u rechtstreeks beeldmateriaal kunt uploaden.