Getuigenoproep mishandeling en beroving Ermelostraat Den Haag

Signalement

Agenten startten een onderzoek maar de verdachten werden niet gevonden. Wij zijn op zoek naar drie mannen waarvan het volgende signalement bekend is.

Persoon 1

- donker getint uiterlijk

- In het zwart gekleed

Persoon 2

- donker getint uiterlijk

- Witte pet

- Zwarte bodywarmer

- Wit T-shirt

- Had het wapen in zijn bezit

Persoon 3

- Licht getint uiterlijk

- In het zwart gekleed

De verdachten worden geschat in de leeftijd tussen de 30 en 35 jaar oud.

Getuigen

De politie komt graag in contact met getuigen. Heb jij wat gezien of gehoord? Geef je tip(s) dan door via 0900 8844. Wil je liever anoniem een tip doorgeven? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem: 0800 7000