Gasdrukwapen en hennep aangetroffen bij controle

Omstreeks 00.30 uur zagen de surveillerende agenten de auto rijden in de Trumanlaan in Hulst. De agenten gaven de bestuurder een stopteken. In de Van Der Leijenlaan stopte de Belg pas. Bij aanspreken roken de agenten meteen de hen bekende geur van hennep. Om uitlevering van alle drugs werd verzocht en de 21-jarige man uit De Klinge, die de auto bestuurde, overhandigde hun gripzakjes met daarin 12 gram hennep.

De man werd aangehouden wegens drugsbezit en de agenten besloten een onderzoek in de auto te doen. In de kofferbak werd een gasdrukwapen aangetroffen. Dat is geschikt voor afdreiging en dus staat het op de lijst van verboden wapens. De drugs en het wapen zijn in beslag genomen. De man deed afstand van het wapen.

Na verhoor is de man vannacht rond 03.15 uur weer in vrijheid gesteld. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt.