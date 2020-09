Man aangehouden voor vernieling ruit woning

Buurtbewoners alarmeerde rond 08.45 uur de politie omdat zij zagen dat de man een ruit van een woning vernielde. Deze verdachte zou al eerder vernielingen hebben gepleegd aan deze woning en voor overlast zorgen in de buurt. Hij heeft hiervoor een gebiedsverbod opgelegd gekregen. Agenten zijn na de melding direct ter plaatse gegaan maar troffen de man niet meer aan. Hij is later in de middag met toestemming van de officier van justitie alsnog buiten heterdaad aangehouden. Hij zit vast voor verhoor.