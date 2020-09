Oesters plukken kan flinke boete opleveren voor man uit Oost-Souburg

Sowieso is het verboden om zo ontzettend veel oesters (of andere schelpdieren) te rapen. Als particulier mag je, slechts voor eigen gebruik, maximaal tien kilogram schelpdieren (oesters, mossels, kokkels, krukels etc.) plukken. Tien kilogram komt, in dit specifieke geval, neer op ongeveer 100 oesterschelpen.

Het plukken mag dan ook nog maar eens alleen in de daartoe aangewezen gebieden. In andere gebieden is het helemaal verboden om schelpdieren te rapen of te plukken. Die gebieden kun je bijvoorbeeld vinden op de website van Rijkswaterstaat/Natura2000. De boete voor overtreding van de regels met betrekking tot het rapen en plukken van schelpdieren, en het daarmee verstoren van de natuur, of het plukken van oesters in een gebied zonder dat daar toestemming voor is verleend van de rechthebbende, kan oplopen tot wel honderden euro’s.