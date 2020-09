Ruiten gemeentevoertuig vernield

De auto van de handhavers stond geparkeerd in de Parklaan in Oudenbosch. De man die van het feit verdacht werd bleek nog ter plaatse te zijn. Hij is op heterdaad aangehouden en overgedragen aan de politie. Het ging om een 53-jarige man die woonachtig is in Bergen op Zoom. Hij is overgebracht naar een politiecellencomplex en is daar in verzekering gesteld. De man moet nog gehoord worden, dat zal zaterdag gebeuren. Er is nog niet bekend waarom de man de ruiten vernielde.

Er zijn camerabeelden van het gepleegde feit, die zullen worden bekeken door de politieagenten die onderzoek doen naar de zaak. De BOA’s hebben aangifte gedaan namens de gemeente.