Zonder rijbewijs in een huurauto

Omdat de agenten vermoedden dat de man onder invloed was van drugs moest hij ook een speekseltest ondergaan. Die test wees uit dat hij onder invloed was van THC, de werkzame stof in hennep en hasj. De automobilist is meegenomen naar het politiebureau waar ook een GGD-arts naartoe kwam om een bloedafname te doen. Dit bloedmonster zal worden opgestuurd naar het NFI waar het zal worden onderzocht. Als de uitslag bekend wordt neemt een Officier van Justitie een beslissing over de verdere afhandeling van dit feit.

Omdat de man niet in het bezit was van een rijbewijs is de huurauto op het politiebureau geparkeerd door de agenten. Het voertuig kan worden opgehaald door iemand die wel een rijbewijs heeft.