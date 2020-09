Zwaar beschonken Belg aangehouden

De man is overgebracht naar het politiebureau. Daar heeft hij een ademanalyse gedaan. Deze wees uit dat de man 1100 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht blies. Dat is vijf keer zoveel als is toegestaan. Het rijbewijs van de man is ingevorderd en ook kreeg hij een rijverbod.

Omdat er nog niet bekend is of de Belg nog meer schade heeft gemaakt tijdens zijn rit, vraagt de politie eventueel gedupeerden zich te melden. Dat kan via het algemene telefoonnummer van de politie (0900-8844) of via What’s App (06-12207006). Bij contact wordt u verzocht zaaknummer 2020-247156 door te geven, zodat de politiemensen die uw gegevens opnemen direct weten om welke zaak het gaat.