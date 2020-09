Politie houdt verdachte aan in onderzoek naar brandstichtingen

De afgelopen weken waren er in Epe en omgeving meerdere branden. Uit technisch onderzoek aan de brandhaarden bleek dat er mogelijk sprake was van brandstichting. De politie startte daarom een onderzoek en er werd extra mankracht ingezet om erachter te komen wie er verantwoordelijk is voor de branden. Uit dit onderzoek is de 65-jarige naar voren gekomen als verdachte van de twee brandstichtingen van afgelopen dagen. Hij is ingesloten en wordt gehoord. De politie zet het onderzoek voort. Dit onderzoek moet duidelijk maken of de man mogelijk betrokken is bij nog meer brandstichtingen.