Vrouw beroofd van collectebus in Veenendaal

De vrouw kwam thuis na het collecteren toen een man op haar af fietste en vertelde dat hij ook een financiële bijdrage wilde leveren. Hij gooide muntgeld in de bus, maar probeerde vervolgens de bus uit de handen van de vrouw te rukken.

De vrouw bood verzet maar het lukte haar niet de bus vast te houden.

De man reed er op zijn fiets vandoor in de richting van de kruising Sirius en Pollux

De vrouw liep de nodige blauwe plekken op en was erg geschrokken. Haar wordt slachtofferzorg aangeboden.

Signalement verdachte

De politie is op zoek naar:

- Man

- Rond de 40 jaar

- Licht getint

- Slecht gebit

- Donker jack en donkere spijkerbroek

- Hij droeg een donkere muts



Help mee

De politie heeft inmiddels een buurtonderzoek gehouden.

Ten behoeve van het onderzoek zijn we op zoek naar mensen die:

• de man met vermoedelijk een collectebus in de hand in Veenendaal hebben zien fietsen;

• wonen op de Boogschutter en camerabeelden hebben;

• en/of de man herkennen aan de hand van bovenstaand signalement.

Heeft u meer informatie? Draag bij aan politieonderzoek en neem contact via onderstaand tipformulier of bel 0900 8844. Anoniem een tip doen kan ook via meldmisdaadanoniem.nl.