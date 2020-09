Grootschalige achtervolging leidt tot twee aanhoudingen

Eerder die nacht werd tijdens een inbraak in Groningen een reservesleutel van een Audi buitgemaakt. De reservesleutel gaf de inbrekers toegang tot de Audi, die zij vervolgens ontvreemdden.



De gestolen Audi was uitgerust met een volgsysteem, waardoor een particulier beveiligingsbedrijf zicht kreeg op de locatie van het voertuig en melding maakte bij de politie. De melding was het startsein voor een grootschalige achtervolging met eenheden van Politie Noord-Holland, Politie Amsterdam, de landelijke eenheid en een politiehelikopter. De bestuurder reed op hoge snelheid door gemeente Haarlem, terwijl stoptekens, rood licht, zwaailichten en sirenes werden genegeerd. Na een achtervolging van ongeveer 20 minuten kon de Audi tot stilstand worden gebracht. Het voertuig eindigde tegen een paaltje bij de busbaan aan de Schipholweg.



Een 39-jarige man uit Haarlem en een 35-jarige vrouw zonder vaste woon- en verblijfplaats werden aangehouden in verband met heling van een gestolen voertuig. De bestuurder bleek niet in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. De politie doet nog onderzoek naar de verschillende verkeersovertredingen en de diefstal. De auto is flink beschadigd, waardoor een sleepdienst in actie moest komen om de busbaan weer vrij te maken. De verdachten worden overgebracht naar Groningen in verband met het onderzoek naar de diefstal van de auto.

2020187796