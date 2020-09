Hennepplantage in vakantiewoning Hoofddorp

De politie kreeg rond 16.30 uur de melding dat er mogelijk een hennepkwekerij in een recreatiewoning gehouden werd. Een aannemer constateerde gerommel in de meterkast en belde de politie. Samen met de brandweer is het pand betreden en is in een slaapkamer een wietplantage aangetroffen. Het gaat om bijna 200 planten en 20 lampen. De kwekers bleken zich schuldig te hebben gemaakt aan diefstal van stroom. Er zijn tot op heden geen aanhoudingen verricht.

Vermoedt u een hennepkwekerij?

Voor hennepkwekerijen worden vaak woonhuizen of bedrijfspanden gebruikt. Dat is levensgevaarlijk. Regelmatig ontstaat kortsluiting of brand. Denkt u dat ergens een hennepkwekerij zit, geef het door! Bel dan de politie, 0900-8844 (lokaal tarief) of bel met Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000 (gratis).

2020187415