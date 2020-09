Zoektocht zeilboot IJsselmeer

ANDIJK - Aan de Dijkweg in Andijk is op maandag 31 augustus rond 11 uur een dode man aangetroffen in het water. De identiteit van het slachtoffer is vastgesteld en de naaste familie van het slachtoffer is ingelicht. Het gaat om een Duitse inwoner uit de plaats Esslingen am Neckar.