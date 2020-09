Getuigenoproep beroving Park Leeuwenberghlaan Leidschendam

De man werd tijdens de beroving door twee jongens overmeesterd en onder bedreiging van een steekwapen gedwongen om zijn spullen af te geven.

Signalement

Na de beroving gingen de jongens er rennend vandoor in de richting van de tennisvereniging op de Elzenlaan.

De politie doet onderzoek naar de zaak en is op zoek naar twee verdachten waar het volgende signalement van bekend is.

Twee mannen beide met een stevig postuur, getinte huidskleur en donkere kleding.

Getuigen

De politie komt graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben.

Heeft u informatie of foto/camerabeelden? Neem dan contact op via 0900-8844 of M 0800-7000