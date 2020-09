Update: Man overleden bij steekincident Delft

Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) is geformeerd om te onderzoeken wat de aanleiding is en wie er verantwoordelijk is of zijn voor dit gewelddadige incident.



De politie kreeg dinsdagmiddag een melding dat iemand in een woning aan de De Colignystraat neergestoken zou zijn. Kort daarna vonden agenten in de woning de overleden man. Vervolgens hielden agenten de 60-jarige bewoner aan. Hij zit vast en wordt door rechercheurs gehoord.



In de woning deden forensisch rechercheurs uitgebreid onderzoek. Verder deden tactisch rechercheurs een buurtonderzoek en hierbij spraken zij al met enkele getuigen. Ook stelden rechercheurs camerabeelden veilig. Het onderzoek is nog in volle gang.



Uit het onderzoek blijkt dat er vermoedelijk meerdere personen betrokken waren bij het steekincident. Daarom zoekt de politie getuigen die bijvoorbeeld opvallende personen of voertuigen rondom de woning hebben gezien op dinsdagmiddag 1 september of de dagen daarvoor. Ook zoekt de politie specifieke informatie over de woning waar het steekincident plaatsvond en over de aangehouden bewoner van het pand.



Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.



Getuigen gezocht

Heeft u dinsdagmiddag 1 september rond 13:15 en 14.30 uur, of de periode daarvoor, iets verdachts gezien of gehoord in de omgeving van de De Colignystraat in Delft? Misschien zag u verdachte personen bij de woning of in de straat rondom dit tijdstip? Of heeft u beelden uit deze omgeving waar mogelijk verdachten op staan? Dat kunnen bijvoorbeeld ook beelden zijn van een dashcam uit een auto. Alle informatie, hoe klein dan ook, is voor ons onderzoeksteam van groot belang. Neem direct contact op met de recherche via nummer 0900-8844. Blijft u liever anoniem, belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.