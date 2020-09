Verdachte aangehouden woninginbraak Schiedam

Rond 02:45 uur wordt de bewoonster wakker van geluiden in de woonkamer, maar toen ze uit bed stapte om te kijken naar wat er aan de hand was, was de vogel al gevlogen. Er blijkt te zijn ingebroken. Een laptop, iPhone en een tas met wat andere spullen zijn meegenomen.



Ter plaatse sprak de politie met enkele getuigen. Eén daarvan kwam met een signalement van een mogelijke verdachte. Deze verdachte werd vervolgens via cameratoezicht opgespoord. Kort daarna werd de verdachte, een 47-jarige man uit Utrecht, aangehouden in de omgeving van Museumpark in Rotterdam. In zijn nabije omgeving werden de gestolen goederen gevonden.



Getuigenoproep

De recherche heeft al verschillende getuigen gesproken over de woninginbraak. Mocht u informatie of beeldmateriaal hebben, en nog niet gesproken hebben met de politie, neem dan contact met ons op. Dit kan via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Ook kunt u uw informatie of beelden delen via onderstaand tipformulier.