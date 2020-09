Overval, diefstallen en inbraken in Bureau Brabant

In de periode van zaterdag 21 maart 2020 tot en met dinsdag 31 maart 2020 zijn er vanaf de begraafplaats aan de Tuinzigtlaan in Breda 36 waterkranen bij aftappunten gestolen. Er zijn duidelijke camerabeelden van de vermoedelijke dader. In overleg met de officier van justitie is besloten om de beelden eerst geblurd te tonen waardoor de dader niet herkenbaar is voor zijn omgeving. In de uitzending van Bureau Brabant van 14 september aanstaande worden de beelden herkenbaar gebracht als zijn identiteit op dat moment nog niet bekend is bij de politie.