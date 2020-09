Aanhoudingen na overdacht 34 kilo cocaïne

Medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid zagen omstreeks 17.00 uur op de woonboulevard te Breda dat twee mannen elkaar ontmoetten en dat, nadat ze elkaar kort spraken, twee big shoppers van de ene naar de andere auto worden overgezet. Daarna reden beide auto’s in verschillende richtingen weg. Omdat in het verleden is gebleken dat in de omgeving van de woonboulevard drugsoverdrachten plaatsvonden besloten de agenten de auto’s aan een controle te onderwerpen.