Getuigenoproep straatroof Aart van der leeuwlaan in Delft

Het slachtoffer gaf zijn telefoon af en de mannen verdwenen rennend in de richting van de Willem de Merodestraat.

De politie sluit niet uit dat zij kort daarop in een voertuig zijn gestapt en in onbekende richting zijn gevlucht.

Agenten startten direct een onderzoek in de omgeving. De daders werden niet gevonden.

Signalement

Dader 1:

- De dader droeg de capuchon over zijn hoofd. Hij had zijn jas omhoog getrokken

- Donkere ogen en donkere wenkbrauwen

- Ongeveer 170 -175 cm

- Leeftijd onbekend

- Normaal postuur

- Gewatteerde zwarte jas met capuchon.

- Donkergekleurde broek

- Blanke huidskleur

Dader 2:

- Hij was hetzelfde gekleed als dader 1, en had ook een capuchon op en zijn kraag iets omhoog.

- Normaal postuur.

Getuigen

Heeft u iets gezien of gehoord wat kan helpen bij het oplossen van deze zaak? Dan vragen wij om uw tip(s) met ons te delen.

Dat kan via ons telefoonnummer 0900 8844.

Wilt u wel uw tip delen maar liever anoniem blijven? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem 0800 7000.