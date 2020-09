Getuigen gezocht in onderzoek dode vrouw aan de Bree

De politie wil graag weten wat er aan het overlijden van de vrouw vooraf is gegaan en doet nader onderzoek naar de man die in de portiek bij haar was en haar aan het reanimeren was toen de hulpdiensten aan kwamen. Graag hoort de politie of mensen op of nabij de kruising Bree/ Groene Hilledijk iets bijzonders hebben gehoor d of gezien. Ook is de politie benieuwd of betrokkenen meer kunnen vertellen over de 41-jarige vrouw en eventueel welke afspraken of plannen zij had die middag of avond.



Heeft u informatie die relevant zou kunnen zijn? Zelfs de kleinste beetjes informatie zijn welkom. Bel dan alstublieft met 0900-8844. Als u liever anoniem blijft, kunt u bellen met 0800-7000.