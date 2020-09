Motorrijders bekeurd na overlast gebied Oude Maas

Het gebied Oude Maas, waar onder meer Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard, Hoogvliet en Pernis onder vallen, heeft al twee weekenden veel last van motorrijders die in het gebied gevaarlijk rijgedrag vertonen en overlast veroorzaken. Ze halen gevaarlijke stunts uit, rijden op zeer hoge snelheden en veroorzaken geluidsoverlast. Om de overlast aan te pakken, voert de politie diverse controles uit door het gebied. In Barendrecht werd op de Vrijenburgweg een groepje motorrijders gecontroleerd die een aantal bekeuringen kregen voor verkeersgevaarlijk gedrag.



De politie zal de komende tijd op verschillende locaties in het gebied blijven controleren op de overlast van motorrijders. Wanneer u zelf verkeersgevaarlijk gedrag waarneemt kunt u daarvan melding doen bij de politie.