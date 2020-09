Automobilist rijdt door na aanrijding in Yerseke

We zoeken getuigen van dit incident. Hebt u iets gezien of gehoord van de aanrijding, of weet u wie de automobilist is die betrokken is geweest bij het ongeval? Dan verzoeken we u dringend contact op te nemen met de politie. Dat kan via het algemene telefoonnummer (0900-8844) of via What’s App (06-12207006). Natuurlijk zou het het meest netjes zijn als de automobilist zijn verantwoording neemt in deze zaak en zich zélf meldt bij de politie.