Automobilist rijdt onder invloed van drugs

De man reed rond 03.40 uur op de A58 en trok de aandacht van agenten vanwege zijn rijstijl en een niet functionerend achterlicht van zijn auto. Nadat hij bij Gilze de afslag nam, zetten agenten hem op de Koolhovenlaan in Tilburg aan de kant voor een verkeerscontrole. In de auto zagen de agenten een ponypack met vermoedelijk cocaïne liggen. Hierop hebben ze een speekseltest bij de bestuurder afgenomen. Deze bleek positief op het gebruik van harddrugs. De man weigerde mee te werken aan een bloedproef en is meegenomen naar een politiebureau voor verhoor. Hij kreeg een rijverbod van 24 uur en zijn rijbewijs is ingevorderd.