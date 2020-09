Rijbewijs kwijt, auto weggesleept

Heerle - Zaterdagavond laat meldden buurtbewoners dat er mogelijk een ernstig ongeval was gebeurd in de Herelsestraat in Heerle. Ze hoorden een hele harde klap die klonk alsof er een auto tegen de betonnen paaltjes was aangeklapt. Het was onbekend of er gewonden bij betrokken waren, dus de politie is snel ter plaatse gegaan.